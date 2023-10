Lupte corp la corp între armata israeliană şi Brigăzile al-Qassam. Noi imagini cu operațiunea militară din Gaza. VIDEO

Soldaţii israelieni sunt angajaţi în "lupte feroce corp la corp" în partea de nord a Fâşiei Gaza cu Brigăzile al-Qassam, aripa armată a grupării islamiste Hamas, în timp ce armata israeliană continuă ofensiva terestră şi atacurile aeriene în enclava palestiniană

"În timp ce noi vorbim acum, soldaţii noştri luptă pe front (...), sunt angajaţi în lupte feroce corp la corp, elimină terorişti", a declarat purtătorul de cuvânt Forţelor de Apărare a Israelului (Israel Defense Forces - IDF), Daniel Hagari, potrivit agenţiile DPA şi EFE.

"Acest tip de luptă ne pune în pericol forţele şi implică un preţ ridicat", aşadar "săptămânile următoare vor necesita rezistenţă şi răbdare din partea noastră, a tuturor", a continuat oficialul israelian, care a mai spus că "sute de ţinte ale organizaţiei teroriste criminale Hamas" au fost lovite în "atacuri coordonate terestre şi aeriene".

Armata israeliană a anunţat mai devreme că a atacat militanţii Hamas în interiorul vastei reţele de tuneluri subterane din Fâşia Gaza, neutralizarea acestor tuneluri fiind obiectivul principal al operaţiunii terestre, conform Agerpres.

Imagini difuzate de armata israeliană arată soldaţii acesteia înaintând prin moloz printre clădirile în ruine distruse de bombardamente, în timp ce Ministerul Sănătăţii din Gaza a actualizat marţi bilanţul victimelor la 8.525 de morţi şi 21.543 de răniţi, iar premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins orice armistiţiu umanitar.

IDF releases footage of the ground operation in the Gaza Strip pic.twitter.com/WA1ngIOZZb