Londra a fost inundată, după o ploaie torențială. Stație de metrou plină de apă. VIDEO

Ploile torenţiale însoţite de vânt care s-au abătut peste sud-estul Angliei au provocat, duminică seară, inundaţii până pe străzile Londrei, unde transportul a fost afectat.

Serviciile de salvare se confruntă cu "inundaţii puternice" peste tot în capitala britanică, a scris pe Twitter în cursul serii primarul Sadiq Khan.

Autobuzele, metrourile şi trenurile sunt afectate, a adăugat el, îndemnându-i pe londonezii să îşi verifice itinerariul şi să evite traversarea zonelor inundate pe jos sau cu maşina, notează AFP.

În sudul capitalei britanice, în apropierea staţiei Queenstown Road, poliţia a blocat traficul pe o arteră devenită impracticabilă, şoseaua fiind inundată, în special sub podurile feroviare, potrivit unei corespondente a agenţiei France Presse.

Inundaţia a blocat în mijlocul străzii mai multe autobuze roşii cu etaj, unul dintre şoferi povestind AFP că apa a ajuns la podeaua vehiculului sau. "Este apă peste tot!", a raportat bărbatul care s-a prezentat doar cu prenumele, Eric.

Citește și Belgia a fost lovită de furtuni violente, provocând pagube în mai multe provincii

Cel puțin o stație de metrou a fost umplută cu apă, conform imaginilor publicate pe Twitter.

Pompierii din Londra au indicat pe Twitter ca au primit aproximativ 300 de apeluri raportând inundaţii în sud-vestul capitalei.

Serviciul britanic de meteorologie, Met Office, a declanşat o alertă portocalie pentru furtuni la Londra şi zonele învecinate valabilă duminică seara, dar furtuni şi ploi torenţiale sunt aşteptate până luni în sudul ţării.

Huge flood warnings in London by the met office - remember to make du'a. One of the duas of the Prophet PBUH during rain is: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا "O Allāh make it a beneficial rain."#rain #flood #thunderstorm #Rainfall #WeatherUpdate #flooding #floods #eastlondon pic.twitter.com/ioUSHAoOKx — Abdul Raheem Rudolph ???????? (@rudol9h) July 25, 2021

???? | NEW: Scenes from Pudding Mill Lane DLR Station after floods in Londonpic.twitter.com/tNpRlLVusD — News For All (@NewsForAllUK) July 25, 2021