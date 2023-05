Liderii mondiali îl felicită pe Erdogan pentru câștigarea alegerilor. Biden: "Sunt nerăbdător să continuăm colaborarea"

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a transmis că "Franţa şi Turcia au provocări imense de depăşit împreună".

Printre aceste "provocări", preşedintele francez citează, pe Twitter, "revenirea păcii în Europa, viitorul Alianţei noastre euro-atlantice, Marea Mediterană".

Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

"Împreună cu preşedintele Erdogan, pe care îl felicit, vom continua să mergem înainte", a adăugat şeful statului francez.

De asemenea, cancelarul german, Olaf Scholz, i-a adresat felicitări lui Erdogan pentru realegerea sa la preşedinţia ţării, afirmând că Turcia şi Germania sunt "aliaţi apropiaţi", ale căror popoare şi economii sunt profund legate", potrivit Agerpres.

"Felicitări preşedintelui Erdogan. Împreună dorim să facem să avanseze agenda noastră comună cu un nou elan", a scris cancelarul Scholz pe Twitter.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, în postări pe Twitter, şi-au exprimat "bucuria" de a "continua dezvoltarea relaţiilor dintre UE şi Turcia".

I congratulate @RTErdogan on winning the elections. I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship. It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2023

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye. I look forward to working with you again to deepen ????????-???????? relations in the years to come. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 28, 2023

Preşedintele rus Vladimir Putin a evocat un "rezultat logic" care oferă "dovada clară" a sprijinului popular pentru politica sa.

"Victoria în aceste alegeri este rezultatul logic al muncii dumneavoastră devotate la conducerea Republicii Turce, o dovadă clară a sprijinului poporului turc pentru eforturile dumneavoastră de a întări suveranitatea statului şi de a urmări o politică externă independentă, a indicat Putin, potrivit declaraţiilor publicate pe site-ul Kremlinului.

La rândul său, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aşteaptă cu nerăbdare să pregătească summitul Alianţei din iulie de la Vilnius.

Congratulations President @RTErdogan on your re-election. I look forward to continuing our work together & preparing for the #NATOSummit in July. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 28, 2023

Turcia şi Ungaria nu au ratificat aderarea Suediei şi blochează integrarea ţării nordice în Alianţă. Subiectul va fi pe ordinea de zi a summitului.

UE întreţine relaţii dificile cu Turcia, dar această ţară rămâne un partener inconturnabil al celor douăzeci şi şapte, în special în ceea ce priveşte migraţia.

Turcia este oficial candidată la UE, dar negocierile de aderare începute în 2005 sunt la punct mort de câţiva ani.

"UE este pregătită să se angajeze cu Turcia pentru a se îndrepta spre o relaţie constructivă pentru prosperitatea şi stabilitatea noastră comună, bazată pe angajamente în favoarea drepturilor omului, statului de drept, dreptului internaţional şi stabilităţii regionale, în interesul tuturor cetăţenilor noştri", a reamintit şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, în mesajul său către preşedintele Erdogan.

Preşedintele american, Joe Biden, l-a felicitat duminică seară pe preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea sa.

"Sunt nerăbdător să continuăm colaborarea în calitate de aliaţi în cadrul NATO asupra problemelor bilaterale şi provocărilor globale", a scris Joe Biden pe Twitter.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election. I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges. — President Biden (@POTUS) May 28, 2023

Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a felicitat duminică seară pe preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea sa, exprimându-şi nerăbdarea de a continua "colaborarea strânsă" dintre Regatul Unit şi Turcia.

Congratulations to @RTErdogan. I look forward to continuing the strong collaboration between our countries, from growing trade to tackling security threats as NATO allies. — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 28, 2023

"Felicitări @RTErdogan", a scris Rishi Sunak pe Twitter: "Aştept cu nerăbdare să continuăm colaborarea strânsă dintre ţările noastre, fie că este vorba de dezvoltarea comerţului sau de a aborda ameninţările de securitate ca aliaţi în cadrul NATO".

Sursa: Agerpres Etichete: Dată publicare: 29-05-2023 07:28