Compania care va elimina 5.000 de locuri de muncă în Marea Britanie

Aceste restructurări, care ar viza mai mult de 10% din cei 40.000 de angajaţi din Marea Britanie ai Jaguar Land Rover, cel mai mare constructor auto britanic, fac parte dintr-un plan de reducere a costurilor cu 2,5 miliarde de lire sterline (2,8 miliarde de euro) care ar urma să fie anunţat joi de JLR, susţine BBC.

"Numărul de joburi ce va fi eliminat va fi unul substanţial, afectând cel mai mult domeniile administrativ, cercetare, vânzare şi design", a declarat, pentru Reuters, o sursă din interiorul companiei.

Car giant Jaguar Land Rover is expected to announce thousands of job cuts today https://t.co/R2g4YrCTCN pic.twitter.com/dI6hM4jAkH