Italia a fost lovită de cele mai puternice cutremure din ultimii 40 de ani. A urmat un șir de 20 de seisme | VIDEO

Un cutremur cu magnitudinea 4,4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani, a fost înregistrat la ora locală 20:10 (18:10 GMT), la o adâncime de 2,5 kilometri, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV).

Italy: Earthquake M4.4 sparks fears at Campi Flegrei, Italy as the volcanic caldera shows clear signs of unrest. pic.twitter.com/Ie9BK4QlOz

Acesta a fost precedat la un interval de câteva minute de un cutremur cu magnitudinea de 3,5.

„De la ora 19:51 (17:51 GMT, n.red.) este în desfăşurare o serie de cutremure în regiunea regiunea vulcanică a Câmpiilor Flegree", fiind înregistrate aproximativ 20 de cutremure, a indicat institutul într-un comunicat.

#BREAKING: ITALY HIT BY STRONGEST EARTHQUAKE SINCE 16TH CENTURY (M4.6), SPARKING FEARS AT CAMPI FLEGREI.

Volcanic caldera shows clear signs of unrest. New seismic eruptions in the Phlegraean Fields, Naples, and tremors in Pozzuoli. Fears of a potential eruption at Campi… pic.twitter.com/bHjitDRA3P