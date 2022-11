Irene Cara, câștigătoare a premiului Oscar pentru melodia „Flashdance... What a Feeling” a murit la vârsta de 65 de ani

Cara a decedat în casa ei din Florida la vârsta de 65 de ani.

Pe lângă premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, Cara a jucat și rolul lui Coco Hernandez în filmul „Fame” din 1980 și pentru că a înregistrat și cântecul său principal, cu același nume, potrivit metro.co.uk.

Publicista lui Cara, Judith Moose, a confirmat moartea artistei sâmbătă, pe contul oficial de Twitter al vedetei și pentru Eyewitness News.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh