Incidentul vine la câteva săptămâni după ce Washingtonul și-a retras bombardierele din baza aeriană Fairford din cauza suspiciunilor privind un incident de securitate legat de Iran, relatează marți Reuters, conform Agerpres.

Două avioane de realimentare care utilizau baza militară Mildenhall a Forțelor aeriene regale au fost redirecționate către Germania mai devreme în cursul zilei de luni, în timp ce altele au fost mutate spre alte locații din Germania mai târziu în cursul zilei, relatează WSJ.

Potrivit ziarului, natura precisă a amenințării de la baza Mildenhall este în continuare discutată de oficiali americani.

SUA și-au modificat postura de securitate la bazele RAF de la Mildenhall și Lakenheath la FPCON Charlie, menționează un oficial american familiarizat cu această chestiune.

'Force Protection Condition (FPCON)' Charlie este al doilea cel mai mare nivel de amenințare defensivă în Departamentul Apărării din SUA și intervine atunci când informațiile serviciilor indică faptul că o formă de atac terorist este probabilă.

'Nu comentăm în mod obișnuit în privința activității altor țări. Avioanele și alte active se mută cu regularitate potrivit necesităților operaționale', a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic.

Un purtător de cuvânt al Forțelor aeriene americane a refuzat să furnizeze WSJ detalii privind mișcarea bunurilor, dar a precizat că aeronavele se rotesc între instalații și locații de operațiuni dintr-o varietate de motive.

Reuters menționează că nu a putut contacta imediat Forțele aeriene americane, în timp ce Casa Albă, Pentagonul și Centrul de comandă al SUA din Europa nu au răspuns până acum solicitărilor de informații trimise în afara orelor de program.

Cinci bărbați au fost arestați în zona bazei aeriene Fairford în sud-vestul Angliei în septembrie, din cauza unui incident de securitate, iar alți doi au fost arestați mai târziu sub suspiciunea de asistență oferită serviciilor iraniene de informații.

Circumstanțele incidentului, care rămâne în mare parte neexplicat, au atras o uriașă atenție internațională, venind într-un moment în care existau preocupări sporite privind implicațiile de securitate pentru statele occidentale ale războiului dintre SUA și Iran, și au determinat SUA să mute bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din motive de securitate.

Baza aeriană Fairford a fost folosită de bombardierele americane să lanseze lovituri asupra Iranului.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luna trecută că activitatea de la baza aeriană Fairford este probabil să fi fost coordonată în Iran.

În timp ce ambasadorul Iranului la Londra a negat acuzațiile că ar fi implicat într-un complot împotriva bazei aeriene, Gardienii Revoluției au afirmat în iulie că baza Fairford și orice altă bază folosită pentru a lansa atacuri împotriva Iranului sunt ținte legitime.