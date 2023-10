Inundații violente în Irlanda. Momentul în care o mașină este luată pe sus de șuvoaiele de apă

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini care arată dezastrul provocat de furtuna Babet. Șuvoaiele de apă au inundat străzile și i-au luat prin surprindere pe unii șoferi.

Imaginile surprind momentul în care un autoturism roșu este luat pe sus de apă și ”plimbat” pe o stradă din Midleton.

Midelton #Cork is in a bad way ???? Ian Moylan sent on W.A. #stormbabet pic.twitter.com/pIp8dTLlGz