Încoronarea Regelui Charles al III-lea. Joe Biden a salutat a salutat „prietenia lungă dintre SUA şi Marea Britanie”

„Prietenia îndelungată dintre Statele Unite şi Regatul Unit este o sursă de forţă pentru cele două popoare ale noastre”, a spus el, spunând că este „mândru” că soţia sa, Jill, reprezintă Statele Unite la ceremonia de la Londra.

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their Coronation. The enduring friendship between the U.S. and the U.K. is a source of strength for both our peoples.

I am proud the First Lady is representing the United States for this historic occasion.