Incendiu în Turcia. Nouă persoane, dintre care opt copii, și-au pierdut viața

„Sunt nouă cadavre la interior. Opt dintre ele sunt ale unor copii”, a declarat guvernatorul provinciei Bursa, Yakup Canbolat, potrivit agenţia de presă oficiale Anadolu, scrie AFP, citată de Agerpres.

Acesta a precizat că victimele sunt sirieni.

Media turce au indicat că este vorba de o mamă cu cei şase copii ai ei cu vârste între 1 şi 10 ani şi doi nepoţi de 11 şi 12 ani.

A fire broke out in the house of a Syrian family in #Bursa in northern #Turkey , 8 children and a mother passed away … #RIP ???????? pic.twitter.com/ZfPLhimwkM

Tatăl, care tocmai se întorcea acasă după ce asistase la o înmormântare la Istanbul, s-a intoxicat cu fum încercând să-şi salveze familia, a relatat Anadolu.

Primarul oraşului, Alinur Aktas, a precizat într-un mesaj pe Twitter că incendiul, declanşat cu puţin timp înainte de miezul nopţii, a pornit probabil de la o sobă cu lemne din apartamentul în care locuia de circa o lună şi jumătate familia siriană, refugiată în Turcia din 2017.

BREAKING: #BNNTurkey Reports

According to Bursa Governor Yakup Canbolat on Wednesday morning, eight children and a mother were among those killed. pic.twitter.com/GlKod7IVev