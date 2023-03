Imagini apocaliptice în al doilea cel mai mare râu ca lungime din Australia. Sute de mii de pești au murit brusc

Imaginile au arătat sute de mii de corpuri argintii de pești acoperind suprafața râului Darling, lângă orașul Menindee, într-o parte îndepărtată a New South Wales, la aproximativ 1.000 km vest de Sydney.

Autoritățile au spus că moartea peștilor a fost provocată din cauza unor „niveluri de oxigen foarte scăzute”, iar mai mulți specialiști au fost trimiși să evalueze situația, carcasele putrezite provocând un miros insuportabil pentru rezidenți.

Un fenomen similar a fost raportat în aceeași zonă în 2018 și 2019, ca urmare a calității proaste a apei și a schimbărilor bruște de temperatură.

Agenția de stat pentru mediu a avertizat că nivelul de oxigen al râului ar putea scădea și mai mult în acest weekend, pe măsură ce temperaturile cresc, înainte ca săptămâna viitoare să revină condițiile mai răcoroase.

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka????

Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD