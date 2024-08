Iahtul de lux s-a scufundat într-o clipă. Mărturii șocante despre dispariția în Sicilia a miliardarului britanic

15 oameni au fost salvați, dar 6 sunt dispăruți. Printre ei, un magnat britanic al tehnologiei și fiica acestuia. Până acum a fost recuperat doar un trup neînsuflețit.

Iahtul de lux, care naviga sub steag britanic, era ancorat la aproape un kilometru distanță de portul sicilian Ponticello când s-a iscat furtuna. În preajmă se afla o navă cu pânze. Căpitanul ambarcațiunii a povestit ce s-a întâmplat în acele clipe.

Karsten Borner, căpitan Sir Robert Baden Powell: ”Dimineața la ora 3, în jurul orei 3, am observat că se apropie o furtună. Când a ajuns la noi, am pornit motoarele ca să ținem nava pe poziții, iar celălalt iaht era în spatele nostru. O clipă mai târziu, a dispărut și nu era clar ce s-a petrecut".

Autoritățile cred că iahtul a fost lovit de o tornadă de apă, numită și trombă marină. Abia când s-a potolit vântul marinarii de pe nava alăturată au observat că ambarcatiunea a dispărut.

Karsten Borner, căpitan Sir Robert Baden Powell: ”O clipă mai târziu, unul dintre musafirii noștri a văzut o rachetă roșie de semnalizare. Am văzut-o și noi, așa că am luat barca și am plecat în direcția aceea și am găsit 15 oameni în barca de salvare".

Printre supraviețuitori se numara o tânără mamă, care a reușit să-și salveze bebelușul în vârstă de un an ținându-l deasupra valurilor.

Scafandrii pot sta doar 12 mminute sub apă

Karsten Borner, căpitan Sir Robert Baden Powell: "Nu ne-au spus prea multe despre ceea ce s-a întâmplat, erau în stare de șoc și noi nu am întrebat prea multe. I-am lăsat să se odihnească și am avut grijă de ei până când a venit Garda de Coastă".

Salvatorii cred că persoanele dispărute au rămas captive în navă, la o adâncime de 50 de metri. Accesul este, însă, blocat de mobila răsturnată.

Marco Tilotta, pompier scafandru: "Cea mai mare problemă e să intrăm în navă. Odată ajunși înăuntru, putem să începem să căutăm cameră cu cameră".

Căutările sunt îngreunate și de faptul că, la adâncimea respectivă, scafandrii pot sta sub apă doar 12 minute.

Marco Tilotta, pompier scafandru: ”Presiunea subacvatică nu este exagerat de puternică? Nu, haideți să spunem că sub apă nu am avut asemenea probleme. Mai greu e pentru cei de afară, care îi ajută pe scufundători".

Cei care intervin presupun că toți cei care sunt de negăsit erau sub punte, în camerele lor, și dormeau când iahtul s-a scufundat.

Printre ei, un magnat britanic al tehnologiei, Mike Lynch, și fiica acestuia, în vârstă de 18 ani. Dispărut este și președintele băncii Morgan Stanley International - Jonathan Bloomer.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: