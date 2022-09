Human Rights Watch: Civili ucraineni, transferaţi cu forţa în Rusia

Trupele ruse transferă cu forţa civili ucraineni, inclusiv dintre cei care fug de ostilităţi, spre zone aflate sub controlul lor, de la începutul invaziei ruse din Ucraina, a transmis organizaţia neguvernamentală Human Rights Watch într-un raport.

Transferurile forţate „constituie o încălcare gravă a legilor de război şi echivalează cu o crimă de război şi o posibilă crimă împotriva umanităţii”, a precizat HRW, porivit AFP, citată de Agerpres.

Organizaţia a intervievat 54 de persoane care s-au deplasat în Rusia sau cunosc persoane care au făcut asta. Unele dintre ele au ajutat de asemenea ucraineni care încearcă să părăsească Rusia.

Numeroase persoane transferate cu forţa fugeau din oraşul Mariupol, un port în sud-estul Ucrainei care a fost supus unui asediu devastator şi unor bombardamente violente înainte de a fi ocupat de trupele ruse. Alţii veneau din regiunea Harkov, în estul Ucrainei.

„Bineînţeles, am fi profitat de şansa de a merge în Ucraina dacă am fi putut”, a declarat pentru HRW o femeie transferată la Mariupol. „Însă nu am avut de ales, nicio posibilitate de a merge” în teritoriile controlate de Kiev, a spus ea.

„Civilii ucraineni trebui să aibă şi altă şansă decât cea de a merge în Rusia”, a declarat Belkis Wille, un cercetător al Human Rights Watch şi co-autor al raportului.

Pe drum, mulţi civili au fost supuşi unei forme de control de securitate obligatoriu numit „filtru” şi care a presupus colectarea de date biometrice şi de amprente digitale, percheziţii corporale şi verificarea lucrurilor personale, conform raportului.

„Nimeni nu trebuie să fie constrâns să se supună unui proces de depistare abuziv din motive de securitate”, a mai spus Wille.

Un locuitor din Mariupol a spus pentru HRW că a fost reţinut de trupele ruse, după care a fost plasat timp de două săptămâni cu zeci de alţi rezidenţi din acest oraş într-o şcoală în condiţii insalubre înainte de a putea trece prin „filtru”.

„Ne-am simţit ca nişte ostatici”, a afirmat el pentru HRW.

„Filtrul” care îi vizează pe cetăţenii ucraineni este „punitiv şi abuziv”, „nu are niciun fundament juridic” şi constituie „o încălcare clară a dreptului la viaţă privată”, a explicat HRW.

ONG-ul şi-a trimis concluziile şi un rezumat al întrebărilor către autorităţile ruse la 5 iulie, dar nu a primit niciun răspuns.

