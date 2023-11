Hezbollah a lansat cel mai mare atac asupra Israelului. Numărul uriaș de rachete trase de militanții din Liban

Potrivit estimărilor iniţiale ale presei israeliene, între 30 şi 50 de rachete au fost lansate din Liban spre Galileea Superioară, fiind cel mai amplu astfel de atac de la începutul luptelor de la graniţa de nord.

Imagini cu atacul arată cum mai multe rachete sunt interceptate deasupra zonei.

Nu există informaţii despre eventuali răniţi în urma atacului, relatează Times of Israel, citată de News.ro.

Incoming rocket sirens sounding in several communities in the upper Galilee pic.twitter.com/CB4gj6llmg