Greta Thunberg, pe coperta ediţiei scandinave a revistei Vogue. Aceasta critică industria ''fast fashion''

Tânăra suedeză a publicat duminică seară pe conturile sale de pe reţelele de socializare coperta noi ediţii scandinave a prestigioasei reviste de modă.

În imagine, Thunberg este îmbrăcată cu un palton supradimensionat, în decorul unei păduri şi mângâie un cal.

''Industria modei contribuie enorm la urgenţa climatică şi ecologică, fără să mai pomenim de impactul asupra numeroşilor lucrători şi comunităţi exploataţi în diverse locuri din lume pentru ca unii să se bucure de fast fashion, produse considerate de multe ori de unică folosinţă'', a scris Thunberg pe paginile sale de Instagram şi Twitter.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci