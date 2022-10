Germania, motorul economic al UE, va intra în recesiune în 2023

Economia germană se va contracta cu 0,4% anul viitor, iar inflația va atinge șapte procente, a prognozat guvernul de la Berlin.

Cea mai recentă estimare, de la începutul lunii septembrie, era de creștere economică de 2,5% din PIB pentru anul viitor.

În același timp, cea mai mare economie a Europei se luptă cu creșterea prețurilor la energie după oprirea gazului din Rusia, conform sursei citate.

#UPDATE The German economy will contract 0.4 percent next year and inflation will hit seven percent, the government forecast Wednesday, as Europe's top economy battles soaring energy prices following Russia's gas shutdown. pic.twitter.com/ivxYjghx1n