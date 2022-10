Germania își dă acordul pentru legalizarea achiziției și deținerii de cannabis în scop recreativ

„Cabinetul federal a convenit, miercuri, asupra punctelor cheie pentru distribuirea controlată a canabisului către adulți pentru uz recreațional”, a declarat ministrul Sănătății, Karl Lauterbach, într-o conferință de presă.

Planul prevede legalizarea comercializării unor cantități mici de marijuana, strict în scop recreativ.

