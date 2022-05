GALERIE FOTO Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. Cetățenii nu se mai pot întoarce în țară, iar situația se va agrava

2.700 de zboruri sunt programate pentru joi în aeroporturile din Marea Britanie, iar vineri se vor înregistra cifre și mai mari, adăugându-se alte 2.800. Pe baza cifrelor medii ale numărului de pasageri per zbor, ar însemna că vineri vor fi 500.000 de persoane în aeroporturi, scrie dailymail.co.uk.

Large queues have been reported at airports across the UK and Ireland, including at Gatwick, Bristol, Manchester and Dublin airports.

Today's top stories: https://t.co/iOm40v5pVT pic.twitter.com/R6RngkOjFI