Furtună catastrofală într-o zonă din Italia unde trăiesc peste 20.000 de români. Cel puțin nouă oameni au murit

În zonă a fost declarată stare de urgență și s-a proclamat doliu. Sute de pompieri intervin cu bărci și eclicoptere, în zonele din care nu s-a retras apa. Românii de acolo spun că dezastrul va continua pentru că a fost emisă o nouă avertizare, valabila până sâmbătă.

„O bombă de apă”, după cum au descris autoritățile ploaia căzută în centrul Italiei, a inundat în două ore municipiile din regiunea Marche în care trăiesc peste 20 de mii de români. În Cantiano, toate străzile au fost acoperite de apele care au luat mașinile și le-au purtat kilometri.

At least nine dead as flash floods hit central Italy https://t.co/sRkJMC5hQU pic.twitter.com/CFY62ZfJKA — Reuters (@Reuters) September 16, 2022

Mai mulți oameni au fost prinși în mijlocul vâltorii. Unii erau în piețe, alții în mașini.

Nouă oameni au sfârșit în mijlocul inundațiilor. 4 sunt încă dați dispăruți, în timp ce numărul celor răniți se apropie de 50. Românca Victoria Gosav spune că a scăpat doar pentru că apartamentul ei este la etajul unu.

Victoria Gosav: Atâta apă nu am văzut în viața mea și mi-a fost frică. Am avut impresia la trei noaptea când m-am trezit, am avut impresia că apa încă urcă, urcă, urcă și că ajunge și la etajul unu. Vecinii au vrut să plece de acasă, dar când au văzut cât e apa s-au întors și i-am invitat la mine.

Peste 300 pompieri au fost trimiși să îi ajute pe localnici, dar nu toate misiunile de salvare s-au terminat cu bine. Dintr-o mașina lovită de viitură în care se aflau o mamă și copilul ei, salvatorii au reușit să o urce într-o barcă doar pe femeie. Cel mic a fost luat de apă.

Violeta, româncă din Italia: E înfricoșător... toată apa aia care trecea printre blocuri și nămol.... Sunt morți printre care și doi copii de 8 și 10 ani.

Cinci oameni care se aflau în zone la care pompierii nu puteau ajunge cu bărcile au fost salvați cu elicopterul.

Alluvione nelle Marche, le immagini aeree dal drone in volo su Pianello di Ostra: le auto trascinate via #maltempo #alluvione #localteam pic.twitter.com/o60korUsX9 — Local Team (@localteamtv) September 16, 2022

La serviciile de urgență ale spitalelor continuă să ajungă femei, bărbați și copii în stare de șoc și hipotermie - ori cu fracturi după ce au alunecat pe noroiul rămas acolo unde s-au retras apele.

Sute de familii au fost evacuate din casele pline de mâl și peste tot sunt mașini distruse. Râul Misa a spart zidurile podului Garibaldi din centrul istoric al orașului Senigallia.

Jenica Rachinoiu, româncă din Italia: Totul a început ca o ploaie normală. Dintr-o dată această ploaie normală s-a transformat în ceva teribil. Deci a început să cadă apa cu asemenea viteză și intensitate și greutate rar întâlnită. Totul s-a desfășurat în circa șapte minute după cum au comunicat expeții.

Consiliul de Miniștri a aprobat starea de urgență pentru Regiunea Marche.

Primarii din localitățile afectate spun că dezastrul a venit neanunțat și acuză Protecția Civilă că a emis doar un cod galben de ploi și vânt de intensitate redusă. În câteva ore a plouat o treime însă din cât plouă în mod normal într-un an în aceste zone.

Directorul serviciului meteorologic din Italia a precizat ulterior că dezastrul a fost cauzat de o furtună care a avut originea într-o zonă muntoasă care s-a deplasat rapid spre mare.

