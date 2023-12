Furtuna a făcut prăpăd în Australia. O persoană a murit și 120.000 de locuinţe au rămas fără curent de Crăciun. FOTO & VIDEO

O femeie în vârstă de 59 de ani şi-a pierdut viaţa după ce un copac smuls de vântul puternic a căzut peste maşina în care se afla, în regiunea oraşului Gold Coast (est), a declarat Jaye Newton de la serviciul de ambulanţă de urgenţă.

„Era ca o zonă lovită de un dezastru, erau copaci peste tot pe drum", le-a povestit el jurnaliştilor.

Furtuna a distrus liniile electrice din jurul oraşului Brisbane, capitala statului Queensland, a precizat furnizorul local de energie electrică Energex, care a constatat "pagube catastrofale şi larg răspândite, la scara unui ciclon".

„Peste 800 de linii electrice scoase din funcţiune, 120.000 de clienţi fără electricitate, va dura câteva zile pentru a restabili serviciul", a scris compania pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

Severe damage to Gold Coast, Scenic Rim, Logan network incl 800+ powerlines down. 120k customers without power & will take days to restore some. Watch for & report fallen powerlines ASAP to 000. When we have restoration timeframes - Outage Finder: https://t.co/l4u7arLkSb pic.twitter.com/95qnqST6uT