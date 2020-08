FOTO&VIDEO Violențe la Paris în timpul şi după finala Ligii Campionilor, pierdută de PSG

Situaţia a degenerat şi forţele de ordine au dispersat mulţimea folosind gaze lacrimogene, relatează News.ro, care citează L’Equipe.

ncidente au avut loc şi în apropierea stadionului Parc des Princes, însă în timpul meciului, potrivit Le Figaro. În timpul reprizei a doua, zeci de persoane au aruncat cu diverse obiecte către forţele de ordine şi către vehiculele acestora. Mai multe pubele au fost incendiate şi pompierii au intervenit pentru stingerea unei maşini care era în flăcări în apropiere de Champs-Elysees. Au fost incendiate vehicule, au fost sparte vitrine şi vandalizate magazine.

PSG fans start looting the Champs Elysees after defeat to Bayernpic.twitter.com/uK5MhTsbO8