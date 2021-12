FOTO&VIDEO. Patru oameni au murit în China, după ce un pod s-a prăbușit peste o autostradă

Trei TIR-uri au căzut odată cu podul, iar o mașină care mergea pe autostradă a fost strivită.

BREAKING #CHINA: HIGHWAY ACCIDENT IN EZHOU CITY, HUBEI PROVINCE! A part of a highway bridge deck overturned in Ezhou City, #Hubei Province. 7 killed, injured in in bridge collapse in China's Hubei. #BreakingNews #Video #Ezhou #Accident #Accident #viral #viralvdoz #Trending pic.twitter.com/DQv9RlnBAs