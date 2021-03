FOTO. Un nou vas "zburător", surprins în apropiere de Regatul Unit

Un nou vapor a fost surprins că "plutește" în apropierea Regatului Unit, fiind al doilea astfel de caz din ultimele săptămâni.

Fotografiile neobișnuite cu vasul de croazieră „Jewel of the Seas” au fost făcute în apropiere de coasta Dorset, lângă portul Bournemouth, relatează The Guardian.

Fenomenul, viralizat rapid pe rețelele sociale, poartă numele de inversiune termică și are loc atunci când o fâșie de aer cald stă deasupra uneia de aer rece, a explicat meteorologul David Braine.

„Întrucât aerul rece este mai dens decât aerul cald, deviză lumina către ochii celor care stau pe mal, schimbând modul în care este perceput un obiect îndepărtat. Mirajele superioare pot produce câteva tipuri diferite de imagini - aici o navă îndepărtată pare să plutească deasupra mării, dar uneori un obiect poate apărea sub orizont”, a explicat David Braine.

Un caz asemător a fost surprins în urmă cu două săptămâni în Aberdeenshire, în nordul Scoției.