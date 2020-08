FOTO. Explozie puternică în Filipine, soldată cu cel puţin cinci morţi și mai mulți răniți

O explozie puternică a avut loc luni în oraşul filipinez Jolo, din provincia sudică Sulu, provocând moartea a cel puţin cinci persoane şi un număr neprecizat de răniţi, a anunţat unitatea antiteroristă filipineză, transmite dpa.

Explozia s-a produs în faţa unei pieţe publice de pe strada principală din Jolo, la circa 1.000 km sud de Manila, a informat sursa citată.

JUST IN: Police sources confirm an explosion in Jolo, Sulu at noon today. More details to follow. | via @raffsantos [Contributed photo] pic.twitter.com/f5FkW5gXRw — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) August 24, 2020

Conform poliţiei, 'o motocicletă parcată' lângă un camion militar a explodat, 'provocând numeroase victime', scrie Agerpres.

Provincia Sulu este un bastion al grupării teroriste Abu Sayyaf, acuzată de unele din cele mai violente atentate din ţară, precum şi de decapitări şi răpiri pentru recompense.

Explozia s-a produs la ceva mai mult de o săptămână după ce unul din capii grupării, Anduljihad Susukan, a fost predat poliţiei după ce ceruse ajutorul unui lider musulman pentru a primi îngrijiri medicale pentru o rană suferită anul trecut.

Unconfirmed reports of a bombing incident in Jolo today. If confirmed, I’d like to remind everyone that the intelligence officers of the AFP who were murdered by the PNP in early July were tracking terrorist bombers. pic.twitter.com/wcaFVHufqQ — Gerry Cacanindin (@GerryCacanindin) August 24, 2020

Gruparea s-a aliat cu organizaţia teroristă Stat Islamic, care a revendicat responsabilitatea mai multor atentate în Filipine.