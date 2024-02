Fermierii polonezi îi cer lui Putin să facă „ordine în Ucraina și la Bruxelles”. Mesajul a stârnit furia Kievului. FOTO

Fermierii din Polonia au protestat faţă de ceea ce ei consideră a fi o concurenţă neloială reprezentată de importurile mai ieftine de la vecinul lor din est, o problemă care a înrăutăţit deja legăturile dintre Varşovia şi Kiev.

În timpul noilor proteste de marţi, fermierii din Gorzyczki, sudul Poloniei, au desfăşurat un banner pe care scria "Putin, fă ordine în Ucraina, la Bruxelles şi în guvernul nostru" împreună cu un drapel sovietic, fixat pe un tractor.

Imaginea pancartei a fost distribuită pe scară largă pe reţelele sociale, provocând reacţii furioase din partea utilizatorilor ucraineni, potrivit News.ro.

"Putin, get Ukraine and Brussels and our authorities in order"

A scandalous situation occurred during the protest of Polish farmers. One of the tractors had a banner with a message addressed to Putin. The USSR flag on the American John Deere tractor complements the banner.

