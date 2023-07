Fenomen meteo extrem de rar. A nins în Africa de Sud | VIDEO

Locuitorii din Johannesburg s-au trezit cu o zăpadă care acoperise uşor acoperişurile şi grădinile, în timp ce frontul rece care a lovit ţara la sfârşitul săptămânii trecute s-a transformat într-un sistem meteorologic cunoscut sub numele de ciclon cu nucleu rece, scrie Agerpres.

Happy Monday South Africa! Stay warm! Here’s the scene at #EllisPark Stadium in #Johannesburg ????❄️???????? #snow #winter #southafrica https://t.co/vb31oo6bRa pic.twitter.com/jcJkGInIa9

La o grădiniţă din Johannesburg, copiii se amuzau făcând bulgări de zăpadă şi încercând să prindă fulgii de zăpadă cu limba, unii dintre ei pentru prima dată în viaţă.

Scenes from the snow at the SABC headquarters in Auckland Park, Johannesburg. pic.twitter.com/ALGnCjQywo