Explozii și incendii în cel puțin 17 locații din Thailanda. Cel puțin șapte oameni au fost răniți. FOTO

Cel puțin șapte persoane au fost rănite ca urmare a atacurilor, despre care poliștii și militarii thailandezi cred că ar fi fost coordonate, potrivit Reuters.

Atacurile cu bombă și incendiile au avut loc după miezul nopții și au vizat alimentare și benzinării în trei provincii, însă deocamdată nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atentate.

Provinciile din sudul Thailandei, care se află de-a lungul graniței cu Malaysia, au suferit pe fondul unui val al insurgenței timp de zeci de ani, în care guvernul s-a luptat cu grupări secrete care doresc independența provinciilor preponderent musulmane Pattani, Yala, Narathiwat şi ale unor părți din Songkhla.

Peste 7.300 de oameni au fost omorâți în conflict din 2004, potrivit grupului Deep South Watch, care monitorizează violența.

