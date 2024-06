Explozie puternică la un restaurant din Turcia. Cel puțin patru morți și numeroși răniți. Care este cauza | VIDEO

„Patru dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi un număr semnificativ de persoane au fost rănite, dintre care unele sunt într-o stare gravă", a declarat guvernatorul provinciei Izmir, Süleyman Elban.

#UPDATE #BREAKING #TURKIYE #TURKEY #IZMIR

???? TURKIYE :???? MOMENT OF GAS EXPLOSION AT A RESTAURANT IN TORBALI DISTRICT IN IZMIR CITY!

The explosion occured in a crowded area

At least 5 people died, 63 injured,- 10 seriously-. #LoULTIMO #TURQUIA #Explosion #Patlama pic.twitter.com/c11CKj2cy8