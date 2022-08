Explozie într-o zonă comercială din Erevan, Armenia, soldată cu cel puţin un mort şi douăzeci de răniţi | VIDEO

„Potrivit datelor preliminare, a avut loc o explozie care a declanşat un incendiu”, a precizat Ministerul Situaţiilor de Urgenţă într-un comunicat, cu menţiunea că incendiul s-a soldat cu un mort şi „circa 20 de răniţi”, conform unui bilanţ iniţial.

Cauza exploziei, care a avut loc la începutul după-amiezii în piaţa angro Surmalu, nu a fost imediat stabilită.

Videoclipurile şi fotografiile care circulă pe reţelele sociale au arătat o coloană groasă de fum negru ridicându-se pe cer. Într-un videoclip, se pot auzi câteva explozii succesive, precum sunetul unor artificii.

#BREAKING | Strong explosion hits large market in #Armenia's capital, setting off fire and trapping people under rubble.

‘Victims’ reported after explosion in Armenia's capital Yerevan, according to officials. pic.twitter.com/tD7BRmhxs1