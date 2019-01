Explozie în Mexic. Cel puțin 21 de oameni au murit, iar alți 71 sunt răniți

Potrivit BBC News, bilanţul provizoriu a fost confirmat de guvernatorul statului mexican Hidalgo, Omar Fayad.

Într-o transmisie TV din Tlahuelipan, în apropierea rafinăriei Tula, la nord de Ciudad de Mexico, se văd flăcările şi se aud strigătele de ajutor.

BREAKING NEWS: Explosion of clandestine take leaves 20 dead and 54 injured in Hidalgo. #Mexico #Hidalgo pic.twitter.com/wa5gGrDMwx

Potrivit agerpres, preşedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut printr-un mesaj pe Twitter "întregului guvern" să se implice în intervenţia la faţa locului.

Anterior, în cursul zilei, în imagini se vedea conducta spartă şi oamenii care se îndreptau spre locul avariei cu diverse recipiente.

#Breaking Raw Video of the Mexico gas pipeline leakage prior to the explosion, killing at least 20 people and badly burning 60 others! #PEMEX #HouNews #Mexico #PrivateInvestigator #Explosion #WashingtonDC #NewYork #California #Texas #USConsulates pic.twitter.com/A5o7U3MTy9