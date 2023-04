Explozie în Melitopol, ocupat de ruși. Un oficial instalat de Rusia, rănit într-un atac cu o mașină capcană

Persoana rănită, Maksym Zubarev, se pare că este șeful comunității Yakymivka, ocupată de ruși, situată la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Melitopol, a precizat Fedorov.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, Zubarev se numără printre organizatorii pseudo-referendumurilor din teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina.

În septembrie, patru zone ocupate de Rusia din Ucraina au organizat voturi privind aderarea la Rusia. Scrutinul, care este contrar dreptului internațional, a deschis calea pentru anexarea zonelor de către Rusia.

Orașul ocupat Melitopol este un centru pentru forțele rusești la aproape 100 de kilometri de liniile de front.

Collaborator Maksym Zubarev, mayor Ivan Fedorov, was injured in the car explosion in Melitopol.

According to Fedorov, the victim was one of the first to cooperate with the enemy and headed the so-called administration in Yakymivka.

