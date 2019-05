Explozie în apropierea unui templu din Pakistan. Mai multe persoane au murit. VIDEO

Explozia a avut loc la ora locală 8:45 (4:15 ora României) miercuri dimineaţa. Şeful poliţiei Ghazanfar Ali a declarat pentru Associated Press că poliţiştii erau cei vizaţi.

Cinci poliţişti şi trei civili au murit în atac, conform presei locale.

Sute de pelerini se aflau în templu şi în apropierea sa în momentul exploziei. Cel puţin 25 de persoane au fost rănite, a declarat Mohammad Ashfaq, inspector adjunct al poliţiei din Lahore.

Imaginile video de la faţa locului arată o maşină incendiată înconjurată de dărâmături şi izolată de poliţie, potrivit News.ro.

Nu este clar dacă templul a fost ţinta şi cât de mari au fost pagubele suferite.

Premierul pakistanez Imran Khan a condamnat atacul. Guvernul pakistanez a convocat o întâlnire de urgenţă.

La acelaşi templu mai mulţi atacatori sinucigaşi s-au detonat în 2010, ucigând 50 de persoane şi rănind alte 200.

3 dead 15 injured reported in an explosion that apparently targeted an elite police unit near a famous Sufi shrine in Lahore #Pakistan. pic.twitter.com/9ujgPF1rE9