Expert american, despre coronavirus: Valul de îmbolnăviri ar putea deveni sezonier

Anthony Fauci, directorul Institutului naţional de boli infecţioase, a dezvăluit în timpul conferinţei de presă care este organizată zilnic de grupul operativ de lucru de la Casa Albă că noul coronavirus începe să se răspândească în ţările din emisfera sudică, unde iarna va sosi în curând.

"Dacă aceste ţări se vor confrunta cu o epidemie importantă, va fi indispensabil ca noi să fim pregătiţi pentru a face faţă unui al doilea ciclu", a avertizat expertul american. "Acest aspect face să devină şi mai importantă necesitatea de a dezvolta un vaccin, de a îl testa rapid şi de a face în aşa fel încât el să fie pregătit şi disponibil pentru următorul ciclu", a adăugat Anthony Fauci.

ANTHONY FAUCI says coronavirus could have a seasonal cycle:

“We need to be prepared that we’ll get a cycle around the second time. … I know we’ll be successful in putting this down now, but we really need to be prepared for another cycle.”

