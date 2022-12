Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Elon Musk. Ce a discutat președintele Franței cu cel mai bogat om din lume

Macron s-a întâlnit vineri cu Elon Musk, noul proprietar al platformei Twitter, la New Orleans. Întâlnirea între cei doi a durat o oră şi nu a fost anunţată anterior de Palatul Elysée.

In line with our ambition for decarbonizing and reindustrializing France and Europe, with @elonmusk we exchanged on future green industrial projects, such as manufacturing of electric vehicles and batteries. pic.twitter.com/uolbo1mTzg