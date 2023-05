Elon Musk a primit undă verde pentru a implanta cipuri în creierele oamenilor. Anunțul făcut de FDA

Dacă acest lucru este adevărat, înseamnă că oamenii reali ar putea primi un dispozitiv de la Neuralink implantat în cap.

Știrea vine după ce Elon Musk a anunțat în noiembrie că Neuralink este la aproximativ șase luni distanță de primul său test uman. Anunțul unui viitor studiu uman nu este nici pe departe o piatră de temelie. Dar acesta nu este orice proces. Acesta îl reprezintă pe Elon Musk, dintre toți oamenii, care ajunge să atașeze un dispozitiv la creierul uman.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…