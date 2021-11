Drama bărbatului care învață, din nou, să meargă și să vorbească, după ce a stat aproape un an internat din cauza Covid

NHS Trust

Andrew Watts, tatăl a doi copii, a fost internat aproape un an Spitalul Queen Elizabeth, din Bexley, din cauza Covid.

Medicii l-au descris drept „unul dintre cei mai bolnavi pacienți cu Covid” cu care au interacționat ei.

El a stat opt luni la Terapie Intensivă. După o comă indusă de cinci săptămâni și un colaps pulmonar i-a pus viața în pericol în februarie, medicii i-au contactat familia pentru a-i anunța rudele că intenționează să îi oprească aparatele, conform Evening Standard.

„Cu o săptămână înainte de Crăciunul din 2020 am început să mă simt rău. Nu mâncam și slăbeam, dar credeam că este doar anxietatea. Apoi, am fost internat la spital cu Covid 19, inițial am răspuns bine la tratament, dar apoi nivelul de oxigen a început să scadă. Apoi am fost anunțat că am pneuomotorax ”, a povestit bărbatul.

După ce a stat atat de mul timp la terapie intensivă, Andrew a fost nevoit să învețe să vorbească și să meargă din nou.

Înainte de a se îmbolnăvi de Covid, Andrew făcea chimioterapie pentru cancer la ganglionii limfatici și este în remisie din toamna anului 2020.

Când Andrew a părăsit spitalul, personalul medical s-a aliniat pe hol pentru a-l aplauda când ieșea din clădire.