Potrivit instituției, incidentul reprezintă o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor.

„Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și contravin principiilor fundamentale ale dreptului internațional”, se arată în reacția Ministerului Afacerilor Externe.

Totodată, Republica Moldova își reafirmă solidaritatea cu Ucraina și solicită Federației Ruse să înceteze agresiunea militară, precum și acțiunile care pun în pericol pacea și stabilitatea regională.

Două rachete de croazieră au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, în dimineața zilei de astăzi, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării.

Incident similar în luna august

Nu este prima dată când o rachetă de tip Banderol (S8000) pătrunde în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un incident similar a fost raportat pe 17 august 2026.