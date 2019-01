Reacția UE față de evenimentele din Venezuela. Mesajul trimis lui Maduro

"Spre deosebire de Maduro, adunarea parlamentară, inclusiv Juan Guaido, are un mandat democratic din partea cetăţenilor venezueleni", a adăugat preşedintele Consiliului (care reprezintă cele 28 de ţări membre ale UE), relatează Agerpres.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.