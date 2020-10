Donald Trump va fi supus unui control medical în direct la TV. Care e acum starea lui

Donald Trump şi-a încheiat tratamentul pentru Covid-19, a răspuns "extrem de bine" la medicaţie şi îşi poate relua activităţile publice, susţine medicul său personal.

Donald Trump urmează să fie supus vineri unei vizite medicale, în direct pe postul Fox News, în cadrul emisiunii Tucker Carlson Tonight, la o săptămână după ce a fost testat pozitiv cu covid-19.

Trump a anunţat că intenționează să ţină chiar un miting electoral, în Florida.

Sâmbătă se fac zece zile de când Trump a avut primele simptome de Covid.

Trump urmează să fie supus unei vizite medicale, în direct, la Fox News

Consultaţia urmează să fie realizată de doctorul Marc Siegel de la Universitatea din New York, un consultant medical obişnuit al postului, care a apreciat, între altele, că este ”aproape imposibil” ca un pacient cu vârsta până în 70 de ani să moară de Covid-19.

Marc Siegel este autorul cărţii ”False Alarm: The Truth about the Epidemic of Fear”, din 2008, în care acuză presa că difuzează frica în pandemiile actuale.

Marc Siegel a apreciat la Fox News că ”este prea devreme pentru a stabili starea domnului Trump”. Însă el a subliniat că abnegaţia acestuia de a reveni la muncă cât mai rapid ”inspiră”.

Republicanul Donald Trump, larg devansat de democratul Joe Biden în sondaje cu 25 de zile înainte de alegerile prezidenţiale de la 3 noiembrie, încearcă vineri să-şi reia cu orice preţ campania, la o săptămână după ce a fost spitalizat cu covid-19.

Izolat la Casa Albă după ce a plecat din Spitalul Militar Walter Reed, luni, el urma să participe la un ”miting radiofonic”, aşadar virtual, organizat de către o figură a sferei conservatoare, Rush Limbaugh.

În afară de prima apariţie televizată de vineri seara la emisiunea ”prietenului” său Tucker Carlson, Trump vrea un miting la care să participe personal, sâmbătă, în Florida, iar apoi la alt miting, luni, în Pennsylvania - două state-cheie, în care este necesar să obţină o victorie, ca la victoria sa surpriză din 2016, dacă vrea să obţină un nou mandat de patru ani la Casa Albă.

Această multiplicare a adunărilor - cu mai multă sau mai puţină distanţare fizică şi măşti de protecţie în public - este denunţată din toate părţile.

Însă mesajul este clar - după ce a dat pagina bolii sale, al 45-lea preşedinte al Statelor Unite, în vârstă de 74 de ani, ”este bine” şi urcă din nou în ring.