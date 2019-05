Donald Trump i-a bulversat din nou pe americani. Ce gest ar fi făcut Putin la telefon

Trump a declarat că a discutat cu Putin subiecte precum dosarul Mueller, Coreea de Nord, Ucraina şi Venezuela, dar şi despre comerţ şi arme nucleare.

”El (n.r. Putin) a zâmbit când a spus ceva de genul că totul a început ca un munte și s-a încheiat fiind un șoarece. Dar el a știut asta pentru că niciodată nu a existat o conspirație” a declarat Donald Trump despre discuția telefonică cu Putin, atunci când a fost întrebat de reporteri despre dosarul Mueller.

Declarația lui Trump a lansat un val de glume pe rețelele de socializare: Cum a văzut liderul de la Casa Albă că Putin a zâmbit în timpul unei discuții telefonice?, s-au întrebat ironici zeci de americani.

"El (n.r. Putin) nu încearcă deloc să se implice în Venezuela, în afară de faptul că ar dori să vadă că ceva pozitiv se întâmplă în Venezuela", a mai afirmat Trump, întrebat despre trimiterea de ajutoare umanitare în această ţară.

"Eu simt acelaşi lucru. Vrem să ajungem cu ajutoare umanitare acolo. Chiar acum oamenii suferă de foame, nu apă, nu au hrană", a spus Donald Trump la Casa Albă, într-o conferinţă de presă comună cu premierul slovac Peter Pellegrini aflat într-o vizită în SUA.

President Trump on discussing Mueller report with Putin: "He actually sort of smiled when he said something to the effect that it started off as a mountain and it ended up being a mouse. But he knew that because he knew there was no collusion whatsoever." pic.twitter.com/MwcXrIImSR