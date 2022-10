Doi bărbați au fost împușcați mortal într-un bar de gay din Bratislava. Atacatorul a fost găsit mort

”În această (joi) dimineaţa, poliţia l-a găsit pe atacator mort”, a declarat AFP un purtător de cuvânt al poliţiei, Michal Slivka, care a refuzat să comenteze care ar fi evetualele motive, potrivit news.ro.

Acest incident sângeros a avut loc miercuri seara, în barul Teplaren, în centrul Bratislavei, popular în rândul comunităţii lesbienelor, gay-lor, bisexualilor şi transsexualilor (LGBT).

O a treia persoană a fost rănită şi condusă la spital, a anunţat poliţia înmtr-o postare pe Facebook.

Martori au declarat cotidianului Sme că au auzit până la zece împuşcături.

Presa slovacă scrie că atacatorul ar fi un tânăr în vârstă de 19 ani care a postat mesaje homofobe şi antisemite pe un cont de Twitter.

"It's the jews.

It's the jews.

It's the jews."

...

"Total eradication of all Jews."

19 year old neo-Nazi Juraj K. posted his manifesto containing this language and other bigotry, then stormed an LGBTQ nightclub yesterday in Bratislava (Slovakia) murdering 2 people. pic.twitter.com/cLE6Bch9bg