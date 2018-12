“Dezastrele aduc mai multe like-uri”. Practica turiștilor în zona devastată de tsunami

Patru tinere își fac un selfie pe câmpul devastat de dezastrul natural, iar în larg se poate observa strâmtoarea Sunda Strait. Zona a devenit foarte populară printre turiștii care, în schimbul unei aprecieri pe rețelele sociale, exploatează durerea și tragedia din spatele incidentului al cărui bilanț a ajuns la sute de morți și mii de răniți.

‘Destruction gets more likes’: Indonesia’s tsunami selfie-seekers. My latest from the disaster zone. @guardian @guardianworld https://t.co/iu8PyqMvT2 pic.twitter.com/ExPMP7KvdB

Solihat, una dintre turistele care a imortalizat peisajuld ezolant a declarat, pentru The Guardian, că a călătorit două ore pentru a ajunge pe câmpul care acum a devenit un cimitir al navelor eșuate și al mașinilor deteriorate.

“În ciuda faptului că mulți privesc aceste selfie-uri drept o dovadă de superficialitate, mesajul meu este altul. Când oamenii văd astfel de imagini își dau seama cât sunt de norocoși cu ceea ce au. Pozele cu dezastre aduc mai multe aprecieri, poate pentru că le reamintesc celorlalți să fie recunoscători”.

Întrebată dacă I se pare etic să-și facă poze în fața cadavrelor ascunse de apa, Solihat, o femeie de 40 de ani, a răspuns: “Depinde ce vrei să trasnmiți. Dacă faci poze din motive superficiale nu este în regulă, dar dacă vrei să deplângi soarta păgubiților, e în regulă.”

#DisasterTourism in #Indonesia: An Indonesian 18-year old improbably called Valentina Anastasia travelled from central Java to the westernmost province of Banten to snap a disaster selfie against the backdrop of a tsunami-ravaged landscape housing 281 dead and 1,000 injured. pic.twitter.com/isoe9Bmadt