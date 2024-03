Descoperire șocantă la o înmormântare de lux. Ceremonia a fost anulată în ultimul moment după venirea preotului

Părintele Rupert McHardy se pregătise pentru predica sa și era îmbrăcat straiele bisericești când a ajuns la biserica catolică London Oratoy pentru a oficia serviciul religios, scrie Daily Star.

Un car tras de cai, două mașini de epocă de lux, bărbați care aveau pe cap jobene, un cor complet și o biserică plină de fotografii cu tânărul defunct erau pregătite pentru eveniment. Însă, Părintele Rupert a fost șocat să descopere că trupul lipsea din sicriu și că plângăreții erau actori plătiți.

Înmormântarea era pentru un tânăr leton de 23 de ani, numit Lauris Zaube. Totuși, nu este clar dacă acesta este într-adevăr decedat sau dacă familia sa este de asemenea victimă nevinovată a acestei înșelătorii sinistre.

El a dispărut după o petrecere de Revelion, iar trupul său nu a fost încă găsit.

Părintele Rupert a declarat: „Cererea pentru înmormântare a fost făcută cu trei sau patru săptămâni în urmă. În ziua înmormântării, totul a început să fie ciudat. Agenții funerari urmau să ia trupul neînsuflețit, iar în ultimul moment li s-a spus 'nu există un corp, avem cenușă'. Când mi-am dat seama că nu era o înmormântare reală, am spus că nu putem face asta. Le-am spus să plece și toți au plecat destul de mulțumiți. Dacă ar fi fost o familie reală, ar fi plâns și ar fi fost întristați. Am fost destul de tulburat ulterior. M-am simțit foarte deranjat de asta. De obicei, iei oamenii la valoarea cuvântului lor. Am gândit că trebuie să opresc totul pentru că este totul fals. A fost foarte sinistru”.

Sursa: Daily Star
Dată publicare: 09-03-2024 09:28