Declarația emoționantă a mamei lui Archie Battersbee după ce copilul a fost deconectat de la aparate și a murit

Archie, în vârstă de 12 ani, a murit sâmbătă dimineață după ce a fost deconectat de la aparatele care îl țineau în viață. Părinții lui au dus o luptă legală ca cel mic să poată primi îngrijiri medicale în continuare, însă au pierdut.

Hollie Dance, mama lui Archie, a confirmat decesul fiului ei și a transmis că a fost „cea mai mândră mamă din lume”.

Familia a publicat o nouă fotografie cu Archie.

The Sun

Hollie Dance și fostul ei partener, Paul Battersbee, și-au epuizat toate metodele legale, inclusiv apelurile la ONU și la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în încercarea de a-l ține în viață pe Archie.

Însă toate cadrele legale au fost de acord cu medicii care spuneau că nu mai există șanse de recuperare pentru băiat, acesta fiind în moarte cerebrală.

Andrea Williams, directorul executiv al Centrului Legal Creștin, care a susținut cazul familiei lui Archie, a declarat: „Gândurile noastre, rugăciunile și susținerea se îndreaptă către familia lui Archie în acest moment tragic. Vom continua să susținem familia”.

Mama lui Archie ar fi spus că îi va face respirație gură la gură fiului ei din momentul în care va fi deconectat de la aparate, însă acest lucru nu a fost confirmat momentan.

Într-o declarație scurtă, Hollie Dance a transmis că, într-adevăr, fiul ei s-a stins din viață: „Un copil atât de frumos care s-a luptat până la sfârșit, sunt atât de mândră să fiu mama lui”.

Ella Rose Carter, logodnica fratelui mai mare al lui Archie, a spus: „I-a fost oprit tratamentul la ora 10 dimineașa, iar starea sa a rămas stabilă încă două ore până i-au scos ventilația. Nu există nimic demn în a privi un membru al familiei sau un copil sufocându-se. Sperăm ca nici măcar o familie să nu treacă prin ce am trecut noi. E barbaric”.

„Știu că am făcut tot ce am putut. Totul. Știu că am fost o mamă foarte bună pentru Archie. Ținând cont de copilăria mea, am fost determinată să fiu o mamă cât de bună pentru el și simt că am dat tot ce am avut mai bun. Este unul dintre motivele pentru care sunt aici”, a mai spus mama lui Archie.

Băiatul și-a ținut respirația până la leșin în încercarea de a face o provocare, în aprilie. Acesta a fost dus de urgență la spital, însă nu s-a mai trezit.

Dată publicare: 07-08-2022 09:35