Cutremur puternic în Indonezia: 20 de persoane au murit și 300 au fost rănite | VIDEO

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit măsurătorilor institutului american de monitorizare geologică USGS, scrie news.ro.

#Earthquake ( #gempa ) possibly felt 49 sec ago in #Indonesia . Felt it? Tell us via: ???? https://t.co/LBaVNdVFgz ???? https://t.co/AXvOM7qtuH ???? https://t.co/wPtMW5w1CT ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NKVXnD4mJG

Cutremurul cu magnitudinea de 5,6 a lovit orașul Cianjur din Java de Vest și a putut fi simțit și în capitala Jakarta, aflată la aproximativ 100 km distanță. Populația a fost evacuată din clădiri.

Autoritățile spun că numărul morților ar putea crește și avertizează că ar putea avea loc posibile replici ale seismului.

Durata cutremurului a fost de aproximatix 60 de secunde, conform BBC.

Cutremurele sunt frecvente în Indonezia, care se află pe zona „cercului de foc” a activității tectonice din Pacific.

My heart goes melt to Hear the cry of the victims of #earthquake in #Indonesia. Pray for the lovely people of Indonessia... ???????????? pic.twitter.com/bkC6GxLpoh