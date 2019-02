Cutremur puternic în Ecuador. S-a simțit și în Peru și Columbia

neCutremurul a avut loc la o adâncime 131 de kilometri, conform Institutului Geologic al SUA (USGS), scrie NPR, conform News.ro.

„Informaţiile preliminare privind primele cutremure din apropierea Macas nu indică pagube majore”, a scris preşedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, pe Twitter. El a adăugat că efectele cutremurului au fost resimţite în mare parte a ţării şi că centrele regionale de urgenţe au fost activate în cazul în care este nevoie de ele.

One of the first photos coming out of Ecuador shows structural damage following a magnitude-7.5 earthquake there (Photo: Radio La Voz) pic.twitter.com/t6Gyp3JyVM