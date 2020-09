Cutremur cu magnitudinea 6,4 în Chile. Este al treilea seism major într-o săptămână

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a raportat că noul seism s-a produs la ora locală 21:16 (00:16 GMT, duminică) la 46 de kilometri nord-vest de localitatea Ovalle şi la o distanţă de 300 de kilometri sud faţă de regiunea Atacama în care două cutremure majore au avut loc la un interval de o jumătate de oră în cursul dimineţii de marţi, potrivit Agerpres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.4 in Coquimbo, Chile 45 min ago pic.twitter.com/52XQ2birfK