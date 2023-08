Cum arată modelul care și-a pierdut ambele picioare din cauza unui tampon. „Picioarele mele erau în flăcări” | GALERIE FOTO

Lauren Wasser, în vârstă de 35 de ani, care a dezvăluit cum i s-au amputat ambele picioare ca urmare a TSS, a vorbit despre experiența sa chinuitoare în cadrul podcastului Diary of a CEO cu Steven Bartlett, scrie Mirror.

Descriind momentul în care a început să se simtă rău, Lauren a povestit că, inițial, a avut simptome asemănătoare gripei, până când a început să se simtă din ce în ce mai rău. Ulterior, poliția a găsit-o inconștientă, acoperită de fecale și vomă pe podeaua dormitorului ei, după ce mama ei îi sunase să facă o verificare.

Lauren a fost apoi transportată de urgență la spital după ce temperatura ei a urcat vertiginos la 41,6 grade. Ea a suferit apoi un atac de cord și a intrat în comă indusă medical. Un medic specialist în boli infecțioase a cerut ca Lauren să fie verificată pentru a vedea dacă purta un tampon și, după ce Lauren a fost supusă unor teste, medicul a stabilit că avea TSS.

După ce s-a trezit din comă, Lauren a descoperit că leziunile suferite la picioare din cauza gangrenei erau ireparabile și că medicii vor trebui să i le amputeze. Amintindu-și de acest moment chinuitor, Lauren a povestit: „Picioarele mele erau în flăcări, era ca și cum cineva îmi dădea foc la picior, senzația de arsură era nebună. Piciorul meu drept era mai rău decât cel stâng, degetele de la piciorul stâng deveniseră mov, dar partea dreaptă era mult mai afectată, se putea spune. Așa că, atunci a venit îngrijorarea că, practic, trebuiau să-mi amputeze piciorul pentru a-mi salva viața sau urma să mor”.

Lauren a povestit apoi că a aflat că va trebui să i se amputeze picioarele după ce a auzit o asistentă vorbind la telefon. Ea a explicat: „Stăteam întinsă acolo, camera mea era goală și am auzit o asistentă în spatele unei perdele, care spunea: 'Am o tânără aici, are 24 de ani, care va avea nevoie de o amputare a piciorului drept sub genunchi'. Îmi amintesc că mă uitam în jur și mă gândeam: 'Vorbește despre mine, spune ceva despre amputație?'. Și am început să țip, țipam după mama mea, după nașul meu, țipam după toată lumea, spunând: 'Nu lăsați această persoană să mă atingă'”.

Lauren a povestit că, deși la vremea respectivă i-a fost amputat piciorul drept, după ce a aflat că existau 50% șanse ca piciorul stâng să poată fi salvat, a decis să nu meargă mai departe cu a doua amputare. Cu toate acestea, după ce a suferit dureri atât de puternice la piciorul stâng în următorii șase ani, a decis să își taie și piciorul stâng, chiar înainte de a împlini 30 de ani.

Lauren s-a angajat acum să își dedice viața pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la TSS. Ea a împărtășit: „[Tampoanele] sunt fabricate folosind înălbitor cu clor, dioxină și fibre sintetice, care creează furtuna perfectă în corpul nostru”, a spus ea în podcast. „Am lucrat cu o mamă care și-a pierdut fiica adolescentă din cauza TSS când avea 18 ani - Madeline Mosby. Prin întunericul și trauma acestui lucru ne-am unit forțele în dorința de a schimba lumea și în dorința de a susține și de a trece aceste proiecte de lege. Ea a făcut o mare parte din munca de bază, cum ar fi înființarea fundației sale DontShockMe.org. Există un proiect de lege la care lucrăm”.

Sindromul de șoc toxic este o boală rară și uneori poate provoca moartea, cauzată de o infecție ca urmare a anumitor tipuri de bacterii.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 01-08-2023 09:11