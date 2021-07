Cum arată acum acest cățel, după ce a fost salvat de o familie iubitoare. ”Am știut că va fi al nostru”

Un cățel găsit într-o stare deplorabilă, la marginea unui oraș american, a început o nouă viață.

Până să fie salvat, patrupedul era chinuit de blana încâlcită, atât de multă încât abia se vedea ce fel de creatură este. A fost tuns la un centru pentru animale, iar transformarea lui este uimitoare.

Cu ajutorul rețelelor sociale și-a găsit rapid o familie iubitoare.

Aşa arăta căţelul când a fost găsit, în urmă cu o lună, la marginea unei păduri. Abia putea să meargă din cauza mormanului de blană încâlcită.

Salvatorii, membrii unei asociații pentru protecția animalelor, l-au dus la un centru de îngrijire, unde au petrecut câteva ore pentru a scăpa animalul de cele 3 kilograme de blană pe care le căra în spate.

Au postat apoi mai multe fotografii pe rețelele sociale. Cățelul le-a atras atenția unor oameni cu suflet, care mai au trei animale de companie.

Carl şi Vicki, familia adoptivă: ”Când am mers să-l vedem am crezut că va fi doar un moment în care să facem cunoştinţă. Dar cum am dat cu ochii de el am ştiut pur şi simplu ca va fi micul nostru membru al familiei. Aşa că l-am luat acasă în acea seară”.

Câinele din rasa shih tzu are 11 ani. Inspirați de filmele cu supereroi, cei doi l-au numit Logan - după faimosul personaj din seria X-Men.

Când stăpânii sunt plecați, doarme doar în dulap, printre lucrurile lor

Logan este îngrijit și iubit de noua sa familie, dar viața dură de până acum a lăsat urme. Nu merge și nu respiră prea bine. Dar toate astea nu-l împiedică să alerge prin curte, în ritmul lui, şi să se joace cu ceilalţi căţei.

Carl şi Vicki: ”Avem doi shih tzu salvaţi. Pe unul dintre ei îl cheamă Phoenix. Nu ştiu dacă puteţi să-l vedeţi peste umărul lui Carl, aici. Ea a fost una dintre primii shih tzu pe care i-am salvat. Apoi am mai luat o căţeluşă, o cheamă Mystique, tot un caz de neglijenţă. Şi apoi am mai luat o căţeluşă maidaneză, tot dintr-un adăpost. Mă emoţionează cei mai învârstă, care au avut o viaţă grea”.

Cei doi soţi şi-ar fi dorit enorm să construiască ei un adăpost pentru și să se ocupe de cazurile speciale, dar au probleme de sănătate.

Carl şi Vicki: ”Nu am renunţat la acest vis, dar momentan încercăm să facem ceva bun pentru cât mai mulţi căţei”.

Iar răsplata, spun ei, este pe măsură, când îți dai seama câtă dragoste pot oferi animalele.

Logan este nedezlipit de ei și, când sunt plecaţi, doarme doar în dulap, printre lucrurile lor.