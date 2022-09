CE propune plafonarea prețului de achiziție a gazului rusesc și reducerea utilizării energiei electrice la ore de vârf

Noile măsuri au fost anunțate miercuri de către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Vom propune un plafon de preț pentru gazul rusesc... Trebuie să reducem veniturile Rusiei pe care Putin le folosește pentru a finanța acest război atroce din Ucraina”, a declarat oficialul european, potrivit Reuters.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.

So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.

We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW